Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Heads Off, farklı şekillere sahip onlarca insan kafasının içinden dilediğinizi seçerek ürpertici bir yolculuğa çıkabileceğiniz ve çığlıkların arasında ilerleyerek puan toplayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Siyah arka plan üzerine tasarlanmış beyaz kafalardan oluşan sade grafikler ve ürkütücü ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ekrana basılı tutarak kafaların çığlık atmalarını sağlamak ve zıplatarak ilerletmektir. Oyunu ilk başta sadece bir kafayla oynayabilirsiniz. Fakat seviye atladıkça ve görevleri tamamladıkça farklı kafa modellerinin kilidini açabilirsiniz. Yere saplanan insan kafalarına bastırarak onları canlandırabilir ve çığlık atmalarını sağlayarak ilerletebilirsiniz.

Oyunda birbirinden farklı onlarca insan kafası ve bu kafalarla yarışabileceğiniz birçok zorlu parkur yer almaktadır. Kafalara basılı tutarak parkurlarda ilerleyebilir ve puan toplayarak seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Heads Off, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.