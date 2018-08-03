Healpy, Groupama Sigorta’nın hazırlamış olduğu sağlık asistanı uygulaması.

Groupama Sağlık Sigortası olmayanların da kullanabileceği, sağlıklı yaşama adım atmak isteyen kişileri motive edici özellikler sunan harika bir mobil uygulama. Tamamen ücretsiz, harika bir arayüz sunuyor.

Groupama Sigorta Healpy uygulaması, Groupama Sağlık Sigortası olan kişilerin yanı sıra sağlığına önem veren kişilerin de ilgilenebileceği bir uygulama. Groupama Sağlık Sigortanız varsa Groupama Özel bölümünden özel sağlık sigorta poliçenizi, kullanım detaylarınızı ve kalan kullanım tutarınızı inceleme, anlaşma sağlık kurumlarının yerini öğrenme, ambulans çağırma, 7/24 Doktorum hizmetiyle doktorunuzla canlı olara görüşme şansınız oluyor. Groupama Sağlık Sigortanız yoksa sağlıklı yaşama teşvik eden özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Adımsayar ile gün içinde ne kadar aktif olduğunuzu tüm detaylarıyla (hedef adım, mesafe, yakılan kalori), su hatırlatıcı ile belli aralıklarda su içmenizi söyleyen bildirimler alıyorsunuz. Hizmet bölümünden en yakındaki nöbetçi eczanelerini görebiliyorsunuz.