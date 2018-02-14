HEIR OF LIGHT, fantastik RPG oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Mobilde en çok indirilen rol yapma oyunlarının geliştiricisi GAMEVIL’ın Android telefon kullanıcılarına özel çıkardığı yeni rpg oyunu, karanlıkla aydınlığın savaşı üzerine kurulu. Klasik bir hikaye işlenmiş olmasına rağmen kendi büyülü dünyasına çekmeyi başarıyor.

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan fantastik rol yapma oyununda dünyayı kaosa sürükleyen karanlık güçlere karşı mücadele eden bir grup kahramanı (kendilerine Işık Varisi diyorlar) yönetiyorsunuz. Işık ve düzeni geri kazanmak için verdiğiniz mücadelede 5 usta ve yüzlerce hizmetkar (savunma, saldırı, destek, sağlık gibi farklı rollerde) yolculuğunuzda sizi eşlik ediyor. Büyük yardımcılarınızı eğitip geliştirebiliyorsunuz.

Sihirli, gizemlerle dolu fantastik bir dünyanın içerisine sürükleyen rol oyununda güç gösterisi yapacağınız PvP modundan savunmanın nasıl yapıldığını göstereceğiniz kule koruma görevine, karanlık zindanlara giriş yapmaktan özel boss savaşlarına katılmaya birçok aksiyon sizi bekliyor.