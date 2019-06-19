HELI 100, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Aksiyon ve macera dolu bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim bir oyun olan HELI 100, reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken bir oyundur. Oyunda bir helikopteri kontrol ediyor ve aksiyon dolu maceralara giriş yapıyorsunuz. Düşman uçaklarıyla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda hayatta kalmak için becerilerinizi sınamanız gerekiyor. Helikopterinizi geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken HELI 100 oyununu kaçırmayın.

HELI 100 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.