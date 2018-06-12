Helix Ballz, helezon platformda topu zıplatarak ilerlediğiniz bir Android oyunu. Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayacağınız bağımlılık yaratan oynanış sunan bir beceri oyunu. Boş zamanlarda, molalarda, misafirlikte, toplu taşımada veya durakta beklerken açıp oynayabileceğiniz türde süper eğlenceli top oyunu.

Ketchapp ve Voodoo’nun oyunları gibi oldukça popüler, Android’e özel çıkmış bir yapım Helix Ballz. Oyunda sarmal formda platformu döndürerek zıplayan topu mümkün olduğunca aşağıya düşürmeye çalışıyorsunuz. Helezon kulede hızla düşerken karşılaşacağınız tek engel; sarı renkli (üzerinde zıpladığınız plakalardan farklı renkte olanlar) plakalar. Bu plakalara çarpar veye kenara düşerseniz yaptığınız onca puan boşa gidiyor.