Hell's Circle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyır.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olan Hell's Circle, becerilerinizi sınayıp reflekslerinizi ortaya koyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda engelleri aşarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. En uzun süre boyunca engellere çarpmadan platformlar arasında ilerlemeye çalıştığınız oyunda gözünüzü dört açmalısınız. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan Hell's Circle, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Hell's Circle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.