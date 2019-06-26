Hello Hero'nun efsanevi kahramanları ve tamamen yeni kahramanlar ile bir yolculuğa başlayın. Kahramanların, evren boyunca hiç bitmeyen bir arenada düşmanlara karşı savaşı kazanmalarına yardımcı olun. Bu çoklu evrenlerin çatışmasıdır.

Hello Hero All Stars karakterleri diğer RPG oyunlarından daha farklı. Şövalyeler ve okçular gibi klasik kahramanlar ve trompet ve donutlarla savaşan tamamen yeni kahramanlar var. Favori kahramanlarını seç ve onları daha da güçlü kılmak için geliştir. Oynarken strese girme, eğlenceli bir RPG'nin tadını çıkarın.

Daha fazla patron öldürüp arenada ilerlerken en şirin kahramanları kurtar. Her kahramanın farklı yetenekleri ve becerileri vardır, bu yüzden en iyi takımı yapmak için toplayabildiğiniz kadar puandan emin olun.