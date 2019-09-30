Esrarengiz bir olayı araştırmak için dedektiflik rolüne bürüneceğiniz ve sır perdelerini aralayarak ipuçları üzerinden olaylara açıklık getirebileceğiniz Help Annie, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun severin beğenisini toplayan kaliteli bir oyundur.

Diyalog şekilden ilerleyen ve gerilim müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, konuşmalardan yola çıkarak ipucu toplamalı ve sizden yardım isteyen karakterin izini sürmelisiniz. Zor durumda olan ve başına ne geldiği bilinmeyen bir karakteri bulmak için macera dolu bir serüvene atılmalı ve esrarengiz olayları inceleyerek gizemleri çözmelisiniz. İpuçlarını birleştirerek doğru yolu takip edebilir ve Annie’ye ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gizem dolu onlarca esrarengiz olay ve yardım bekleyen birçok karakter bulunmaktadır. Doğru iz sürerek görevleri tamamlayabilir ve cinayet işlenmeden önce olaya müdahale edebilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Android ve İOS platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Help Annie ile sizde eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.