HERETIC GODS - Ragnarök oyununda Viking’lerin toprağına giriyor, karanlık çağa yolculuğa çıkıyoruz. Diğer Tanrıların aksine güçlerini kötülüğe kullanan kafir Tanrıların lanetinden manastırı kurtarmak için karanlıklar dünyasına adım atıyoruz. Türlü yaratıklar, şeytani güçler, kafir Tanrılarla dolu bu yerde hayatta kalmak elbette kolay olmuyor. Klasik aksiyon rpg oyunlarından çok daha sürükleyici bir yapım bizlerle.

Bizleri şeytani varlıkların yaşam sürdüğü karanlıklar dünyasına götüren oyunda bir grup kahramanın yerine geçiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz dünyayı gösteren harika hazırlanmış bir intronun ardından ilk görevimize başlıyoruz. Başlangıçta tüm yaratıkları öldürüp çıkış noktasına ulaşmamız isteniyor. İlk görev elbette kontrol sistemini öğreten, kolay geçilebilir düzeyde ancak ilerledikçe farklı canlı türleriyle karşılaşıyor, oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyoruz.

Tepe kamera açısından oynanış sunan yaratıklı aksiyon oyunu olarak özetleyebileceğim HERETIC GODS, kuruş harcamadan ilerleyebileceğiniz, keyifle oynayabileceğiniz, grafikleri ve içeriğiyle kaliteli bir yapım.

HERETIC GODS - Ragnarök Özellikleri: