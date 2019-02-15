Hermes: KAYIP, Türk yapımı mobil macera rol yapma oyunu. Gerçek olaylardan esinlenerek kurgulanmış hikayesiyle dikkat çeken oyunda hafızasını kaybetmiş ve nerede olduğunu bilmeyen birinin hayatını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bağlantı kurabildiği tek kişi sizsiniz. Sorduğu sorulara verdiğiniz yanıtlar, onun kaderini belirleyecek. Seçimlere bağlı farklı sonlar sunan harika bir macera rpg oyunu bizlerle!

Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz gerilim yüklü, karanlık temalı bir oyun arıyorsanız Hermes: KAYIP’ı tavsiye ederim. Türk yapımı, tamamen Türkçe olan oyunda hikaye diyaloglar üzerinden ilerliyor. Bağlantıda olduğunuz karakterin yönelttiği sorulara yanıtlar veriyorsunuz. Tek umudu siz olan karakterin sorusuna farklı yanıtlar vererek hikayenin farklı ilerlemesini sağlayabiliyorsunuz. Hikaye, mutlu sonla da bitebiliyor, mutsuz sonla da… Verdiğiniz kararlar çok mühim. Soruyu yanıtladığınızda geri dönüş şansınız yok.