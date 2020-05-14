Cesur Ejderha Avcısı intikam için avlanıyor. Bu kez yüzleşmesi gereken sadece aç hayvanlar değil, aynı zamanda dev Mamutlar, gizemli Devler ve hatta korkunç Chimera. Hayatta kalmak için sadece bu tehlikeli hayvanların ve canavarların üstesinden gelebileceğini, ejderha avı yolculuğuna devam edebileceğini biliyor.

Efsanevi av ustası ol ve kötü düşman okçularını yok et. Yayını ve okunu seç ve bu yay avlama oyununda düşman avları yok et. Okçuluk hedefinizi ve atış becerilerinizi geliştirin ve şampiyon olun. Açlıktan ölen kabile insanlarının gergin avlanma oyunu: Tarih öncesi dev hayvanları avla.

Hero of Archery tarih öncesi dev hayvanların mızrak, balta ve bumerang kullanılarak avlandığı dinamik bir fizik oyunudur. Çeşitli silahlarla dünyanın en iyi avcısı ol. Düzinelerce hayvan ve canavar çeşidi ortaya çıkıyor ve Boss ile heyecan verici bir mücadele sizi bekliyor.