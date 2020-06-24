Sandbox Fun tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Hero Tycoon Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Mobil platformda rol oyunu olarak adından söz ettirmesi beklenen Hero Tycoon’da oyuncular süper kahraman rolünü üstlenecekler. Oyunun giriş ekranında oyuncular diledikleri karakteri seçebilecek ve oyun içerisinde o karakteri kullanabilecekler.

Oyuncular seçtikleri kahramanın özel becerilerini kullanabilir ve daha da geliştirerek etkili hale gelebilirler. Özel ekipmanların da yer aldığı yapım içerisinde piksel grafikler yer alacak.

Her kesimden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabilecek olan yapım da eğlenceli bir oynanış yer alıyor olacak.

Başarılı oyun 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.