Heroes Guardian - Dark Genesis, mistik becerilere sahip efsanevi kahramanlarla oynadığınız destansı hikayeli rol yapma oyunu. Güçlü kahraman takımınızı kuruyor, silahlarınızı hazırlıyor ve acımasız boss’lara ve düşmanlara karşı arenada savaşıyorsunuz. Dünyanın kaderi sizin elinizde!

Oynanışa girmeden önce "Neden savaşıyorsunuz?, "Oyunun hikayesi nedir" kısaca bahsetmek istiyorum. Dünyada bir gün, yeraltı dünyasının karanlık efendisi Valondale, uzun süren uykusundan kalkar, dirilir. Dünyayı, cennet ve cehennemi kendi gücüyle yönetmek isteyen lord, karanlık ordusunu tüm dünyaya yayar. Kasabadan kasabaya, ülkeden ülkeye, ulaştığı her noktaya karanlığı yaymıştır. Tüm dünyadan ve boyutlardan kahramanlar, kötülükle savaşmak, dünyayı kurtarmak için bir araya gelir. Sizse onlar arasından seçilmiş kişisiniz.

Farklı dünya ve zamandan karakterlerin (taktiksel manevra yapabilen 5 tür kahraman) yer aldığı oyunda mücadeleler sıra tabanlı. Hız değil strateji önemli. Maceracı haritalarda yüzlerce seviye, karanlıklar lordu Valondale ile mücadele, arenada diğer oyuncularla savaşma ve daha nice zorlu görev sizi bekliyor. Facebook hesabınızı bağlarsanız, hem boss’larla birlikte savaşma hem de arenada teke tek kapışma şansınız oluyor.