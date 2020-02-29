Mgif Studio tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda geniş kitleler tarafından oynanmaya devam eden Heroes Legend mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

MOBA ve RPG içeriklerinin yer aldığı Heroes Legend’de benzersiz yeteneklere sahip onlarca farklı karakter oyunculara sunuluyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip, gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapım da oyuncular seçtikleri karakterlerle diğer oyunculara karşı mücadele edecek ve bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.

Benzersiz yeteneklerin de yer aldığı oyunda, oyuncular karakterlerini geliştirerek daha güçlü bir hale getirebilecek ve daha zorlu savaşlarda boy göstermeye çalışacaklar. Birbirinden farklı zorlukların ve engellerin de yer aldığı yapımda oyuncular titizlikle tasarlanmış kahraman ve canavar karakterleri ile karşı karşıya gelecekler.

Oyuncular birbirinden farklı içeriklere sahip olan zindanlarda ilerleyecekler. Yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncuya hitap ediyor.