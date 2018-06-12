Android oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Heroes of 71: Retaliation, bir aksiyon oyunudur.

Zengin içeriği ile karşımıza çıkan yapımda grafiklerin kalitesi oldukça hoş ve etkileyicidir. 1971 yılını konu alan oyunda aksiyona va gerilime doyacağız. Etkileyici bir yapıya sahip olan oyunda bizleri birbiridnen farklı çatışma alanları beklemektedir. Oyuncular bu alanlarda düşman birlikleri ile karşılaşacak ve onları etkisiz hale getirmek için mücadele edecekler.

Oyun içerisinde oldukça zengin bir içerik bizleri bekliyor. Çeşitli ekipmanlar, fantastik silahlar ve daha fazlası ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. Birbirinden farklı bölümlerin de yer aldığı oyunda görsel efektler de başarılı bir yapı ile karşımıza çıkmaktadır.

Grafik performansı bakımından da oyunculara bekleneni verecek olan Heroes of 71: Retaliation, Android platformunda 1 milyondan fazla oyuncuya sahiptir. Gündüz ve gece döngüsü ile aksiyon seviyesini artıran yapım, hikaye eşliğinde gelişmektedir. Oyuncular bir sonraki seviyeye geçebilmek için oyun içerisinde verilen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.