Heroes of Elements: Match 3 RPG

Heroes of Elements, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olarak ön plana çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyor ve keyifli anlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik eşleştirme oyunlarından farklı bir atmosfere sahip olan Heroes of Elements, değerli taşları eşleştirerek rakiplerinizle kıyasıya mücadele ettiğiniz bir oyundur. Reflekslerinizi hızlı kullanmanız gereken oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Güçlü vuruşlar için özel yetenekler de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. 14 farklı karaktere, 3 sınıfa ve 5 elemente sahip olan oyunda karakterinizi daha güçlü konuma getirebiliyorsunuz. Ufak çapta bir RPG deneyimi sunan oyunda stratejik hamleler yapmalı ve rakiplerinizi dize getirmelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Günlük ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda eğlenceli anlar yaşayabiliyorsunuz. Fütüristik atmosferiyle dikkat çeken Heroes of Elements sizleri bekliyor.

Heroes of Elements oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.