Heroes of Rings, fantastik rpg oyunları sevenlere tavsiye edeceğim, konsol kalitesinde grafikler sunan hem de ücretsiz bir yapım. Mobil platformda farklı türde kaliteli oyunlarla karşımıza çıkan popüler geliştirici Kongregate’in yeni oyununda birbirinden ilginç görünümlü kahramanlarla birebir veya görev odaklı savaşlara giriyoruz. Görseller animasyon filmleri kalitesinde, kontrol sistemi alışma gerektirmeyecek basitlikte; yenilikçi, hikayesiz sürükleyici oynanış… Her yönüyle kaliteli bir rpg oyunu karşımızda.

Hayal gücünün sınırları zorlanarak yaratılmış karakterle savaşın içerisine sokan Heroes of Rings’de PvP mod, etkinlikler (haftalık ve aylık düzenleniyor) ve bölümlü mod (kahramanların zirvesi, köy, donmuş kale, kazan gibi farklı yerlerde geçen) olmak üzere hepsi birbirinden güzel, ekrana kilitleyen modlar bulunuyor. Oyunda savaşarak toplayabildiğiniz 90 kahraman var. İnsan, hayvan, yaratık türünden farklı kahramanlar, yüzüklerle özelleştirilebiliyor. Yüzükleri yükseltip kombine edebiliyorsunuz. Ancak kahramanınızın gerçek gücünü açığa çıkartmak için doğru kahramanı doğru yüzüklerle eşleştirmeniz gerekiyor.