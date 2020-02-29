Mobil platformda rol oyunlarına olan ilgisi ile tanınan Tritone yeni oyunu olan Heroes Will ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında oyunculara sunulan Heroes Will mobil rol oyunları arasında yer alıyor. Erkek ve dişi olmak üzere çeşitli karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından rakipler ile karşı karşıya gelecekler.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Korece, Çince, Tayvanca, Rusça ve Japonca olmak üzere çeşitli dil desteklerine sahip olan oyun ne yazık ki Türkçe dil seçeneğine sahip değil. 2D kalitesinde grafik açılarına ve görsel efektlere sahip olan oyunda çeşitli oyun modları da yer alacak.

Farklı seviye sisteminin de yer aldığı oyunda oyuncular seçtikleri karakterleri daha güçlü hale getirebilecek, rakipler karşısında daha etkili savaşlar yapabilecekler.

Heroes Will 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.