Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Hidden Agenda mobil uygulaması, Playstation oyun konsolunun Playlink hizmeti kapsamında oyunu oynamanız için yüklemeniz gereken bir yardımcı uygulamadır.

Hidden Agenda mobil uygulaması konsol oyunlarında companion adı da verilen bir yardımcı uygulamadır. Bilindiği üzere Playstation konsolunun Playlink hizmeti kapsamında sunulan oyunlar bir mobil uygulamayla entegre şekilde oynanıyor. Yani öncelikle Hidden Agenda oynamak için bu mobil uygulamayı indirmeniz şart. Zaten oyunda kontrolleri de mobil cihazınız üzerinden gerçekleştireceksiniz. Yani konsol size görüntüleme hizmetini sunmuş olacak.

Hidden Agenda ise That’s You’dan sonra kullanıma sunulan ikinci Playlink oyunu oldu. Konsolda 18 gb boyuta sahip olan oyun ilk Playlink oyunundan nispeten daha geniş çaplı bir yapım olarak ön plana çıkıyor. 5 kişiye kadar oynayabileceğiniz parti oyunu havasındaki bu oyunda bir grup suçlu ve bir grup polis olacak. Soruşturma açıldığında sizlerden çeşitli profiller oluşturmanız istenecek ve ardından görev dağılımı yapılacak. Gizli görevleri mobil cihazınızdan yerine getirecek ve oyunun sonunda soruşturma çözümlenecek. Ya suçlular açığa çıkacak ya da ihale masum insanların üzerine kalacak. Oldukça ses getiren bir yapım olan Hidden Agenda oyununun yardımcı uygulaması olan Hidden Agenda mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.