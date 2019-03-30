Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Hidden Expedition: Dawn of Prosperity, dünyayı ele geçirmek harekete geçen kötü güçleri engelleyebileceğiniz ve macera dolu görevler üstlenebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, terk edilmiş bir bölgede çeşitli araştırmalar yapmak ve esrarengiz olayların arkasında yatan sırları açığa çıkarmaktır. Deprem bölgelerinde dolaşarak ipucu aramalı ve yeni depremlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Sinyalleri takip etmeli ve doğru analizler yapmalısınız. Bu sayede depremlerin arkasında kimlerin olduğunu öğrenebilir ve görevleri başarıyla tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve gizemli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farlı karakter ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca depremleri araştırabileceğiniz çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bu araçlardan yararlanarak doğru sinyaller alabilir ve olayları çözebilirsiniz.

Klasik kategoride kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Hidden Expedition: Dawn of Prosperity, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.