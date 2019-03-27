Hidden Expedition: The Fountain of Youth

Arkeoloji çalışmaları sonucunda ortaya çıkan esrarengiz objelerin, kötü güçler tarafından kullanılmasını önlemek için macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Hidden Expedition, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyu severlerle buluşan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, arkeoloji müzesinden çalınana bir iksirin izini sürmek ve şüphelileri tespit ederek görevleri tamamlamaktır. Ürpertici mekanlarda gezinerek esrarengiz olayları incelemeli ve gizli nesneleri bularak ipucu toplamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı objelerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ipuçlarına ulaşabileceğiniz çeşitli bulmaca ve eşleştirme bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerde başarılı olarak ödüller kazanabilir ve ipucu toplayabilirsiniz. Yüzlerce kayıp objeyi bularak görevleri tamamlayabilir yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Expedition, maceraya doyabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.