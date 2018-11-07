Mobil macera oyunları arasına katılmaya gün sayan Hidden Hotel ücretsiz olarak Google Play’de yayınlanacak.

WhaleApp LTD tarafından mobil platform oyuncuları için geliştirilen ve yayınlanacak olan Hidden Hotel ücretsiz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. İnanılmaz derecede gizemlere sahip olan bir otelde yer alacağımız oyunda. İlginç hikayelere tanıklık edecek ve inanılmaz olaylar ile karşı karşıya geleceğiz. Karanlık bir otelde gizli nesneleri arayacağımız oyunda otel odalarında dolaşabilecek ve ipuçlarını birleştirebileceğiz.

Gerekli nesneleri bularak garip otelin gizemlerini çözeceğimiz mobil yapım da hergün 11 farklı görev bizlere sunulacak. Otelde kaldığımız her gün farklı olaylar meydana gelecek ve bizden de bu olaylar çözmemiz istenecek. Renkli tasarımlara ve kaliteli görsellere sahip olan oyun inanılmaz sinema hikayesi ile oyuncuları büyüleyecek.

Günlük bonuslar, gizli nesneler ve daha fazlası bizleri bekliyor olacak.

İyi oyunlar dileriz.