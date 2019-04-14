Hidden Object - Dark Realm: Lord of the Winds

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken Hidden Object-Dark Realm, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli objelerin bulmak için ipucu toplamak ve düşmanlarınızı yok etmektir. İki düşman ülke arasındaki husumetin bir anlaşmayla birlikte sona ermesi bekleniyor fakat aksine işler daha da kötüye gidiyor. Karşı tarafın dostluk anlaşması için size gönderdiği hediye bir tuzak ve bu hediyeyi açarsanız ölümcül bir büyüyle karşı karşıya kalacaksınız. Büyünün etkisinden kurtularak düşmanlarınızı yok etmeli ve ülkenizi kurtarmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yer almaktadır. Bulmacaları başarıyla çözerek ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bularak ihtiyacınız olan savaş malzemelerine sahip olabilirsiniz. Klasik kategoride bulunan Hidden Object-Dark Realm ile sizlerde yeni deneyimler kazanabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.