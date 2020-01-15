Gizemli bir ormanda gezinerek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve gizli nesneleri bulmak için türlü bulmacalar çözeceğiniz Hidden Object Elven Forest, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Ayrıntılı gizli nesne sahneleri ve sürükleyici bulmacaları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, ormandaki ilginç yaratıklarla ve perilerle arkadaş olarak macera dolu anlar yaşamak ve kayıp objeleri bularak seviye atlamaktır.

Oyunda resim, gölge ve ayna olmak üzere 3 farklı mod bulunmaktadır. Dilediğiniz modu seçerek gizli nesneleri bulmak için kolları sıvayabilir ve bulmacaları çözerek ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Perilerden yardım alarak ve ipuçlarını birleştirerek gizli nesnelerin saklandığı bölgeleri tespit edebilir ve koleksiyonunuzu genişleterek yeni objelerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve etkileyici gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Hidden Object Elven Forest, 100 binden fazla oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.