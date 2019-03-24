Gizemli evlerde gezerek ipuçları toplayabileceğiniz ve gizli nesnelere ulaşabileceğiniz Hidden Object - Living Legends: Beasts of Bremen, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarına hizmet veren macera dolu eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizemli mekanlarda dolaşarak kaybolan eşyaları bulmak ve kilitli kapıları açarak farklı yerler keşfetmektir. Her şey, bir müzikalde keman çalan ablanızın kaybolmasıyla başlar. Havayı sis bulutları sarar ve garip hayvanlar dolaşmaya başlar. Sizde bu ürkütücü olay karşısında harekete geçer ve gizemli olayları çözmek için ipuçları aramaya başlarsınız. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak gizli nesnelere ulaşabilir ve ablanızın izini sürebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı karakter ve yüzlerce gizli nesne bulunmaktadır. Ayrıca ipucu toplayabileceğiniz bulmaca, strateji ve eşleştirme oyunları yer almaktadır. Bu oyunları oynayarak ödüller kazanabilir ve sonraki seviyelere geçebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan Hidden Object - Living Legends: Beasts of Bremen, sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyunudur.