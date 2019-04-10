Hidden Object-Mystery Trackers: Queen of Hearts

Esrarengiz bir şekle kasabadaki herkesin canavara dönüşmesi üzerine araştırmalar yaparak bu beladan kurtulmanın yollarını arayabileceğiniz Hidden Object-Mystery Trackers, binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve etkileyici tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kasabaya yayılan virüsten kurtulmak için deneyler yapmak ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Yardımcı köpeğiniz ile birlikte virüsten korunmak için birer maske takmalı ve araştırmalara başlamalısınız. Anlamsız bir şekilde ilginç yaratıklara dönüşen insanlar üzerinde incelemeler yaparak virüsü nasıl etkisiz hale getireceğinizi bulabilir ve kasabayı bu beladan kurtarabilirsiniz.

Oyunda yer alan çeşitli bulmaca ve eşleştirmelerle ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve kayıp objeleri bularak doğru iz üstünde ilerleyebilirisiniz. Bu sayede virüsün nasıl bulaştığını bulabilir ve insanları ölümden kurtarabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Hidden Object-Mystery Trackers, macera dolu serüvenlere atılarak gizli nesneleri arayacağınız eşsiz bir oyundur.