Hidden Object-Phantasmat: Reign of Shadows

İlginç deneylerin yapıldığı mekanlarda incelemeler yaparak ipucu toplayabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak sır dolu olayları aydınlatabileceğiniz Hidden Object-Phantasmat, binlerce oyun severin tercih ettiği macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Gerçekçi karakterleri ve etkileyici grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, esrarengiz olayları araştırarak tüm gizemleri açığa çıkartmak ve kayıp objeleri bulmaktır. Bölümlerde yer alan bulmacalar ve eşleştirmeler sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bu sayede gizli nesnelerin izini sürebilir ve görevleri tamamlayarak farklı mekanlar keşfedebilirsiniz. Ayrıca kayıp eşyaları buldukça olayları aydınlatabilir ve yeni maceralara atılabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizi bekliyor.

Oyunda garip deneylerin yapıldığı ürkütücü mekanlar ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Bulmacaları çözerek ipucu toplayabilir ve gizli nesneleri bularak ne tür deneyler yapıldığını bulabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan Hidden Object-Phantasmat, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.