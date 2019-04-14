Galaksilerden oluşan onlarca bölümde farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabileceğiniz Hidden Objects-Beyond: Star Descendant, macera oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve sıra dışı konusu ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, gizli nesnelere ulaşarak ipuçları toplamak ve görevleri tamamlamaktır. Bu görevleri yaparken çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynamalısınız. Oyunlarda başarılı olarak onlarca farklı ipucu ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda, sahipsiz bir çocuğu büyüterek seneler sonra çocuğun kökenini bulmak için kolları sıvayan bir karakterin başından geçenler anlatmaktadır. Bu karakter ile türlü maceralara atılacak ve verilen görevleri yerine getirerek çocuğun kökenini bulacaksınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Hidden Objects-Beyond: Star Descendant, sürükleyici özelliği ve esrarengiz bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.