Hidden Objects - Haunted Hotel: The Thirteenth

Sır dolu cinayetlerin ve esrarengiz olayların yer aldığı Hidden Objects-Haunted Hotel, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve binlerce insan tarafından tercih edilen eşsiz bir macera oyunudur.

Ürpertici mekanların ve onlarca farklı karakterin yer aldığı bu oyunda amaç, eksik tabloları ve nesneleri bularak koleksiyonu tamamlamak ve katilin yerini bulmaktır. Ürkütücü bir otelde işlenen onlarca farklı cinayeti araştırmalı ve sıradaki kurbanın kim olduğunu bulmalısınız. Bu sayede yeni bir cinayetin olmasını önleyebilir ve katilin kim olduğunu tespit edebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun, etkileyici grafiklerle ve kaliteli ses efektleriyle donatılmıştır. Sayısız gizli nesne ve birçok şüpheli karakter bulunmaktadır. İpucu toplayarak katilin izini sürebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Objects-Haunted Hotel, sürükleyici özelliği ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.