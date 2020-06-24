DominiGames’in en yeni oyunlarından bir tanesi olan Hidden Objects - Labyrinths Of World: Stonehenge macera oyunları arasında yer alıyor.

Çarpıcı grafiklerin ve oldukça zengin içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular gizemli ve sırlarla dolu bir dünyaya giriş yapacak, tüm gizli hazineleri bulmaya çalışacaklar.

Enfes derecede görsel efektlerin yer aldığı yapım da tonlarca gizli ve saklanmış hazine yer alacak. Oyuncular karşılarına çıkan sorunları aşarak, farklı maceralara çıkarak bu hazineleri bulacak ve oyun içerisindeki ilerlemelerine devam edecekler.

Onlarca farklı bulmacanın ve bilmecenin yer aldığı oyun da mantık becerilerini kullanacak olan oyuncular antik bir dünyayı detaylı bir şekilde keşfedebilecekler.

Geçtiğimiz yıldan bu yana güncelleme almayan başarılı oyun, 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.