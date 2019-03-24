Ürpertici mekanlarda çeşitli görevler üstlenebileceğiniz ve gizemli nesnelere ulaşabileceğiniz Hidden Objects-Maze: The Broken Tower, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Ürkütücü sahneleri ve heyecan verici müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, terk edilmiş bir binada dolaşarak ipuçları toplamak ve gizli nesnelere ulaşmaktır. Oyun lüks bir apartmanda aniden kaybolan insanların gizemlerini çözmek üzerine tasarlanmıştır. Apartman sakinleri bu olaylar üzerine evlerini terk eder ve bu binayı araştırma görevi size bırakılır. Binada gezinerek kaybolan insanlara ulaşabilmek için çeşitli ipuçları yakalamalı ve sırları açığa çıkartmalısınız.

Oyun içerisinde binlerce gizli obje ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Görevleri tamamlamak için ihtiyacınız olan ipuçlarına çeşitli bulmacalar çözerek ulaşabilir ve bu sayede seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan Hidden Objects-Maze: The Broken Tower, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.