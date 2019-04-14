Hidden Objects-Nevertales: Hidden Doorway

İlginç bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabileceğiniz ve ipucu toplayarak kayıp objelerin izini sürebileceğiniz Hidden Objects-Nevertales, binlerce oyun severin keyifle oynadığı macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli ipuçlarına ulaşarak gizli nesneleri bulmak ve şüphelilerin izini sürerek görevleri tamamlamaktır. Esrarengiz olayları araştırarak sır perdelerini aralamalı ve kayıp objeleri bularak geniş bir koleksiyon yapmalısınız. Farklı mekanlar keşfederek yeni ipuçlarına ulaşabilir ve gizem dolu olayları çözebilirisiniz. Farklı konusu ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca ürpertici mekan yer almaktadır. Ayrıca gizli nesnelere ulaşabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunmaktadır. İlginç bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilirsiniz. Bu sayede olayları aydınlatabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve klasik oyun kategorisinde yer alan Hidden Objects-Nevertales, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.