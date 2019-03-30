Gizemli bir dünyaya yolculuk yapabileceğiniz ve sihirli bir aynanın içine girerek macera dolu anlar yaşayabileceğiniz Hidden Objects - Witches' Legacy: The Dark Throne, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerin hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir macera oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici mekanları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sihirli bir aynayla birlikte esrarengiz bir dünyaya yolcuk yapmak ve gizemli olayları çözerek görevleri tamamlamaktır. Kötülükler kraliçesine karşı zorlu bir mücadele verecek ve dünyayı kurtaracaksınız. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak kayıp objeleri bulmalı ve ipucu toplayarak doğru izler üzerinde yoğunlaşmalısınız. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli nesne bulunmaktadır. İpucu toplayarak kayıp nesnelere ulaşabilir ve seviye atlayabilirsiniz. İpuçlarına ulaşmak için çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan Hidden Objects - Witches' Legacy: The Dark Throne, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.