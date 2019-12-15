Kendi geminizin kaptanlığınız yaparak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve zorlu görevler üstlenerek korsanlarla mücadele edeceğiniz High Sea Saga, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Piksel grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, gemide kaptan olarak göreve başlamak ve korsanlarla savaşarak sizden istenilen görevleri tamamlamaktır.

Gemiyle çıkacağınız uzun yolculukta çeşitli engellerle ve tuzaklarla karşılaşacaksınız. Ayrıca acımasız korsanlar ve tehlikeli gruplarla savaşacak ve geminizdeki mürettebatı koruyacaksınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kaptanlığınız yaptığınız gemide size yardım edecek onlarca farklı karakter ve size karşı savaşacak sayısız korsan bulunmaktadır. Ayrıca seviye atlamak için mücadele edeceğiniz yüzlerce zorlu bölüm ve her bölümde farklı bir hikaye yer almaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan High Sea Saga ile sizde macera dolu bir deniz yolculuğuna çıkabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.