Hosted Games’in hikâye temalı oyunları arasında yer alan Highway Wars başarılı grafik çizmeye devam ediyor.

Mobil rol oyunu olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Highway Wars, 21. yy dönemine ışık tutuyor.

Bir yol savaşçısı olarak rol alacağımız yapım içerisinde birbirinden farklı görevleri yerlerine getirmek için mücadele edecek, aşk yaşayacak, çeşitli sorun ve tehlikeler ile karşı karşıya geleceğiz. 24 farklı sonun yer aldığı bir hikâye de kıyamet sonrasının olduğu bir dünyaya yolculuk yapacağız.

Çevremizdeki toprakları fethederek daha geniş bir alana hakim olacağımız yapım içerisinde yaptığımız seçimlere göre oyunun hikâyesi biçimlenecek.

Farklı karakterler ile de etkileşime gireceğimiz yapım farklı zorluk ayarlarına da ev sahipliği yapacak. Oyuncular seviyelerine uygun zorluğu seçerek oyuna dahil olacaklar.