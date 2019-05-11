Mobil platform oyunları arasında bir türlü beklenen ilgiyi göremeyen Hip Stage, iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor. Mobil platformda tamamen ücretsiz olan yapım simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk içerikleri ve fantastik ses efektleri ile oyunculara eğlenceli dakikalar sunan yapım şu sıralar 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyun içerisinde adeta bir gece kulübünü yönetecek ve gelen müşterileri eğlendirmeye çalışacağız. Bazen bir dj olacak bazen de bir konfeti görevlisi olarak müşterilere eğlenceli anlar yaşatacağız. Oldukça basit grafiklere ve içeriklere sahip olan oyun aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip. Hip Stage ücretsiz olarak indirilip oynamıyor.

İyi eğlenceler dileriz.