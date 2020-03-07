Hit Shadow

Bu yeni stil "Çin gölgesi" oyunda birçok hayvan ve nesneleri keşfedin ve onları canlanıyor gibi izleyin. Hadi doğru gölgeleri oluşturma zamanı!

Düzinelerce farklı el şekli kullanın. Egzotik hayvanların gölgelerine hayat vermek için birçok kombinasyonu keşfedin. Parmaklarınızın pozisyonunu mükemmel şekilde eşleştirmeye çalışın.

Doğru çözümü bulmak için çıktığınız yolculukta pek çok beklenmeyen ve sonsuz bir biçimde farklı siluetlerle karşılaşacaksınız. 4 ortamdaki ilk 14 seviyeyi keyifli bulduysan daha harika özelliklere de bayılacaksın.

Oyunda bir ipucu sistemi bulunmaktadır. Ancak oyunun keyfini tam olarak çıkarmanız için ipuçlarını yalnızca nadir durumlarda kullanmanızı öneriyoruz.