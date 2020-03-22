Hitmasters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı oyunda ajanları vurarak ilerliyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu olan oyunda tonlarca silahı kontrol edebiliyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zekice kararlar almanız gereken oyunda düşünce gücünüzü de sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Hitmasters oyunu bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda dikatli olmanız gerekiyor.

Hitmasters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.