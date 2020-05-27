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Hobby Farm HD Free 2020.4.218 (Android)
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  4. Hobby Farm HD Free - Android İçin Klasik Oyunudur

Hobby Farm HD Free

2020.4.218
Android
Hobby Farm HD Free
ÜCRETSİZ
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Eğlenceli bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Hobby Farm HD Free Ekran Görüntüleri - 1
Hobby Farm HD Free Ekran Görüntüleri - 2
Hobby Farm HD Free Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Deltamedia tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Hobby Farm HD Free oyuncularına eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mobil klasik oyunları arasında yer alan yapım içerisinde oyuncular 100 farklı seviyeyi deneyimleme fırsatı elde edecekler. Rahat oyun modunun da yer aldığı oyun da rengarenk grafiklerin yanı sıra birbirinden farklı çok sayıda içerikte karşımıza çıkacak.

35 farklı başarımın da olduğu oyunda küçük bir adada kendi çiftliğimizi kuracak, süsleyecek, birbirinden farklı hayvanları besleyerek eğlenceli anlar yaşayabileceğiz.

Çeşitli gül ve bitkileri de ekip biçebileceğimiz yapım da oyuncular hem çiftçiliği deneyimleyecek, hem de muhteşem güneş altında eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Play Store üzerinde 4.3 olarak değerlendirilen başarılı yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

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