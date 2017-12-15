Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Hollow Ninja mobil oyunu, kendi halkını koruma yükünü sırtlanan cesur bir Ninja olarak düşmanlara korku salacağınız heyecan dolu bir macera oyunudur.

Hollow Ninja mobil oyununda kesintisiz bir aksiyon sizleri bekliyor. Dünyada tam bir kaosun hakim olduğu günler gelmiştir ve yemek çok kısıtlıdır. Ayrıca cehennemden gelen yaratıklar dünyayı istila etmiştir ve zaten zor olan yaşam şartlarını iyice zorlaştırmıştır. Sadece birkaç köy ayakta kalabilmiştir ve o köylerden birinde yetişen Ninja olarak sizin göreviniz öncelikle halkınız için yemek bulmak olacaktır.

Hollow Ninja mobil oyununda halkınızı korumanın verdiği sorumlulukla gözünüzü kırpmadan yaratıklara meydan okumalısınız. Tüm yakın dövüş becerilerinizi ve kılıç kabiliyetlerinizi sergilemelisiniz. Köyünüzün hayatta kalması için kıyasıya bir mücadeleye gireceğiniz oyunda karakterinizi yolculuğuna en iyi ekipmanlarla hazırlayın. Hoş bir tasarımla süslenen oyunda Ninja karakterler de göz kamaştırıyor. Soluksuz bir aksiyonun yaşandığı Hollow Ninja mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.