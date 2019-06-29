Hollywood yıldızlarıyla dolu muhteşem sokaklarda dolaşarak kendi film kariyerinizi oluşturabileceğiniz ve dünyaca ünlü büyük bir star olarak binlerce hayran edinebileceğiniz Hollywood Story, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve 5 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendinizi keşfederek film yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlemek ve ünlü bir oyuncu olarak dünyaya adınızı duyurmaktır. Seçmelere katılarak zorlu süreçlerden geçmeli ve yeteneklerinizi kanıtlayarak oyuncu olmayı başarmalısınız. Ünlü moda tasarıcıları ile çalışarak farklı bir görünüm kazanmalı ve eşsiz kıyafetler giymelisiniz. En ateşli Hollywood yıldızları ile tanışarak onlarla birlikte çeşitli partilere katılabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Magazin dergilerine kapak modeli olabilir ve tüm dünyaya kendinizi gösterebilirsiniz. Bu sayede geniş bir hayran kitlesi oluşturabilir ve bol miktarda elmas toplayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Hollywood Story, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.