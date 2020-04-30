Idle oyunlarına olan ilgi mobil platformda her geçen gün artmaya devam ederken birbirinden güzel ve yeni idle oyunları da piyasaya sürülmeye devam ediliyor.

Studio Drill tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Homeless Demon King rol oyunları arasında yer alıyor.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım içerisinde hikâye temalı bir yapı bizleri bekliyor olacak. Eşsiz grafikleri eşliğinde bir kahramanı kontrol edeceğimiz oyun içerisinde herhangi bir öğretici yer almıyor.

Oynaması kolay bir yapıda iki farklı mobil platform oyuncularına sunulan yapım da birbirinden farklı yaratıklar ile karşı karşıya gelecek, çok sayıda tehlikeyi anlatarak ilerlememize devam etmeye çalışacağız.

Beceri sisteminin de yer aldığı yapım içerisinde 100 binden fazla oyuncu yer alıyor.