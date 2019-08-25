Hoop Stars, Android platformunda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Keyifli zaman geçirebileceğiniz yepyeni bir mobil oyun olan Hoop Stars, kıyasıya mücadele edip becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun. Oyunda tıpkı eski zamanlarda oynadığımız boncukları deliklerden geçirme oyununa benzer mekanikler yer alıyor. Renkli görsellerin ve sürükleyici etkinin yer aldığı oyunda kayı yiyebileceğinizi de söyleyebilirim. Oyunda tek yapmanız gereken ekranın sağına ya da soluna dokunarak karakterinizi kontrol etmek. En kısa sürede rakiplerinizi alt etmeniz gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Hoop Stars oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.