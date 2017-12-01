Kapıları gece gündüz açık olan bir otelde tembellik yapmaya vaktiniz yok! güneş olduğu zaman normal insanlara hizmet ediyorken, geceleri ise vampirlere hizmet sunacaksınız. Ancak bunlar çok zor mutlu olan kişiler. Evet yanlış anlamadınız, işte Hotel Dracula'ya hoşgeldin!

Otelin sahibi Kont Dracula'ya yardım etmek amaçlı girdiğiniz otelde gece gündüz demeden çalışmanız gerekiyor. Kapıları hiç kapanmayan Hotel Dracula'nın müşterileri de pek normal kişiler değil. Gündüz vaktinde insanlara hizmet ediyorsunuz. Yani odalarını hazırlıyor, çöpleri temizliyor, isteklerini yapıyorsunuz. Ancak gece vakti olduğunda ise kapılar vampir müşteriler için açılıyor. Aynı hizmeti vampirler için de vermelisiniz. Hatta daha zor çalışma şartları altında kalabilirsiniz. Çünkü burada kimse birbirini sevmiyor, birbirinden hoşlanmıyor.

Özellikle müzikleriyle kendine hayran bıraktıran Hotel Dracula, alışılmış dışında bir simülasyon oyunu olduğunu belli ediyor. Ancak oyunun sıkıcı veya saçma olduğunu düşünmeyin çünkü Hotel Dracula'ya benzer bir daha önce yapılmadı.