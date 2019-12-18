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Hotel Empire Tycoon 1.4.1 (Android)
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Hotel Empire Tycoon

1.4.1
Android
Hotel Empire Tycoon
ÜCRETSİZ
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Size ait bir otel imparatorluğunu kurun.

Hotel Empire Tycoon Ekran Görüntüleri - 1
Hotel Empire Tycoon Ekran Görüntüleri - 2
Hotel Empire Tycoon Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Kendi otel imparatorluğunu kur ve turizm kralı ol. Otel zincirinizi yöneterek zengin olmaya hazır mısınız? Küçük bir otel işletmeye başlayın ve işinizi büyütmek için çok çalışın. Her ayrıntıyı iyileştirin ve mütevazı kurulumlarınızı beş yıldızlı bir tesise dönüştürün.

Otel odalarınızı genişletin, lüks mobilyalar ve dekorasyonlar ekleyin, tüm olanakları ve konforu geliştirin ve konuklarınızı en iyi eğlence aktiviteleri sunarak mutlu olmalarını sağlayın. Olası tüm otel türlerini çalıştırın ve imparatorluğunuzu büyütmek için gelirinizi stratejik olarak harcayın. Mükemmel otel personelini kurun ve daha verimli hizmetleri yönetin.

Müşterilerinize karşı mükemmel bir ev sahibi olun ve tesislerinizi yükseltin, lezzetli yemekler ve içecekler sunun, yüzme havuzunu genişletin, odaları temiz tutun ve geniş süitler inşa edin. Kazancınızı bir iş vizyonuyla yeniden yaratın!