Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlerin hizmetine sunulan ve sürükleyici özelliği ile bağımlılık yapan Hotel Hideaway, macera dolu bir otelde yaşamınızı sürdürerek türlü aktivitelere katılabileceğiniz ve kendi karakterinizi oluşturarak sosyal çevrenizde ön plana çıkabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız ve yeni karakterlerle tanışarak geniş bir sosyal çevreye sahip olacağınız bu oyunda yapmanız gereken, yaşadığınız otel odasını dilediğiniz gibi tasarlayarak eşsiz bir oda inşa etmek ve karakterinizi özelleştirerek seviye atlamaktır. Karakterinizi dilediğiniz kıyafet ve aksesuarla donatabilirsiniz. Ayrıca çeşitli sosyal aktivitelere katılarak puan toplayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel ve yakışıklı onlarca farklı karakter tiplemesi yer almaktadır. Ayrıca sayısız kıyafet, eşya, aksesuar ve takı bulunmaktadır. Dilediğiniz ürünleri kullanarak karakterinizi kişiselleştirebilir ve popülerliğinizi artırabilirsiniz.

Rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Hotel Hideaway, milyonlarca oyun sever tarafından tutkuyla oynanan sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.