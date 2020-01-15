Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız House Secrets The Beginning, dedektiflik rolüne bürünerek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve esrarengiz olayları araştırarak ipucu toplamak için mücadele edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici gizli nesne sahneleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, zorlu bulmacalar ve düşündürücü yapbozlar yaparak ipucu toplamak ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlamaktır.

Gizemli bir ülkede yolculuk yaparak terk edilmiş mekanlarda dolaşabilir ve ilginç olayları araştırarak sır perdesini aralamak için çaba gösterebilirsiniz. Haritayı takip ederek her bölümde farklı eşleştirme ve bulmaca oyunlarıyla karşılaşabilir ve ipucu toplayarak yeni mekanların kilidini açabilirsiniz.

Büyüleyici karakterleri ve düşündürücü bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Aksiyon ve Macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan House Secrets The Beginning, on binlerce oyuncu tarafından tercih edilen bağımlılık yapıcı benzersiz bir oyundur.