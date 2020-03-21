Human Puzzle, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eğlenceli bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz mobil bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Human Puzzle oyununda zorlu bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Birbirinde eğlenceli ve farklı bir atmosferiyle dikkat çeken oyunda ne kadar akıllı olduğunuzu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Sandıkları iterek ve kolları kullanarak bölümlerin kilitlerini açmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Human Puzzle oyununu mutlaka denemelisiniz.

Human Puzzle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.