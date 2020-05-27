Haypemasters Inc tarafından geliştirilen Hype City, Idle Tycoon temalı bir oyun olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlandı.

Oynaması ücretsiz olarak oyuncuların karşısına çıkan Hype City ile başarılı bir mimar olarak bir şehir inşa edecek ve oldukça şık görünmesini sağlamaya çalışacağız.

Mobil simülasyon oyunu olarak oynanmaya devam edilen yapım da başarılı grafik açılarının yanı sıra oyuncuları epey tatmin eden grafik açıları yer alıyor. Güzel bir şehir inşa ederek geliştirmeye çalışacağımız oyunda her detay düşünülmüş olacak.

Yeterli miktarda para kazanmak ile işe başlayacağımız oyunda kazandığımız bu para ile hayallerimizdeki şehri hayata geçirme fırsatı bulacağız.

Şehrimizi sıfırdan inşa edebilme fırsatı elde edeceğimiz oyun da karşımıza çıkan yapbozları da tamamlayarak yeni binaların kilidini de açabileceğiz.

Her binanın eşsiz yeteneklerini de keşfetme fırsatı bulacağımız oyunda eğlenceli anlar yaşayacağız.