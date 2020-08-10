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Hyper Hotel 1.4 (Android)
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  4. Hyper Hotel - Android için Simülasyon Oyunu

Hyper Hotel

1.4
Android
Hyper Hotel
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

Zevkli bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Hyper Hotel, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyorsunuz.

Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı Hyper Hotel oyununda odaları düzeltmekten müşterilere yardım etmeye kadar pek çok işi yapmaya çalışıyorsunuz. İşletmenin tüm işleriyle ilgilenmeniz gereken oyunda hem zevkli zaman geçirebiliyor hem de becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Misafirlerinizi memnun etmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda elinizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Hyper Hotel mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Hyper Hotel oyunu aynı zamanda Türk şirket Suji Games tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Hyper Hotel oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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